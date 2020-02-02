الحكومة اليمنية تعلق على تقرير أممي بشأن مد "أنصار الله" بأسلحة إيرانية جديدة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن "التقرير الصادر، عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عاما، أكد "الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن".

وأوضح الأرياني، في تصريح مع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "التقرير أكد دور إيران التخريبي في اليمن واستمرار حصول الميليشيات الحوثية على منظومات صاروخية بينها كروز برية، وطائرات مسيرة من طراز دلتا إيرانية الصنع".

وأشار الوزير اليمني، إلى أن "الأسلحة الإيرانية المهربة لميليشيا الحوثي منذ الانقلاب ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن".

وجدد الإرياني، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للمليشيا الحوثية لقتل الشعب اليمني واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب"، داعيا المجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته في تأجيج الحرب في اليمن".

وكان تقرير لخبراء أمميين، الجمعة الماضي، أفاد أن جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران.

وقال التقرير، الذي أرسل إلى مجلس الأمن الدولي والمفترض أن ينشر قريبا، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعا جديدا من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجا جديدا من صواريخ كروز البرية".