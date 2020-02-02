إيران ترحب باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة العراقية

رحبت إيران باختيار وزير الاتصالات العراقي الأسبق، محمد توفيق علاوي، رئيسًا للحكومة العراقية، وجددت تأكيد دعمها للعراق وسيادته وسلامة أراضيه.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الأحد، "إيران تواصل دعم استقلال وسيادة العراق وترحب بانتخاب محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد لهذا البلد".

وتابعت "نأمل أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة لتحقيق مطالب الشعب المحقة والمرجعية العليا في العراق وأن يسعى من أجل أن يصل العراق إلى وضع مستقر ومهم على مستوى المنطقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بحسب البيان، "إيران مستعدة لوضع جميع إمكانياتها في تصرف الحكومة العراقية وشعبها للتغلب على المشاكل في هذا البلد وللعبور بالعراق من الوضع الحرج الراهن".

وأعلن علاوي أمس السبت أن رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، قد كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وخاطب علاوي الشعب العراقي عبر فيديو بثه على "فيسبوك" قائلا: "بعد ما كلفني فخامة رئيس الجمهورية بتكليف الحكومة الجديدة قبل قليل".

وخاطب علاوي المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية بقوله إنه "لولا شجاعتكم ما كان ليحدث أي تغيير في البلاد"، مطالبا إياهم بـ"الاستمرار في المظاهرات"، واصفا نفسه بأنه "موظف لديهم"، على حد تعبيره.

وتابع في رسالته المصورة للمتظاهرين: "علي تنفيذ مطالبكم وحمايتكم بدل قمعكم وسلاح الدولة يجب أن يرفع بوجه من يرفع السلاح عليكم".

وأكد أنه إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحيهم للوزارات سيترك التكليف.