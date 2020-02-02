العراق يقرر منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد

قررت وزارة الداخلية العراقية منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد، وذلك على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت الداخلية العراقية، في بيان اليوم الأحد، "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد، قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق".

أفادت إدارة مطار بغداد الدولي، باتخاذ إجراءات احترازية بالتعاون مع الجهات المعنية والساندة للوقاية من فيروس "كورونا" للمسافرين القادمين إلى البلاد .

وأصدر مدير مطار البصرة الدولي جنوبي العراق، سمير يونس، أمس الجمعة، قرارا بمنع دخول أي صيني أو وافد قادم من الصين إلى العراق.

من جانبه أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن كورونا، قائلا: "إن اللجنة العليا اتخذت إجراءات لوجستية لنقل العراقيين من الصين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".