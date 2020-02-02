الجزائر ترسل طائرة لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

أعلنت السلطات ​الجزائرية، اليوم الأحد،​ أنها أرسلت ​طائرة​ إلى ​الصين​ لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية وعددهم 36 مواطنا أغلبهم من الطلبة.

وذكر موقع "الشروق" الجزائري عن قيام طائرة جزائرية بالتوجه إلى مدينة ووهان الصينية لإجلاء المواطنين الجزائريين بالإضافة إلى عشرة مواطنين تونسيين بناء على طلب من سلطات بلادهم.

وكان ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، قد أمر بإعادة الرعايا إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم.

وتحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس "كورونا" الجديد، تتألف من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز".