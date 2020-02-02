4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات مختبرية للكشف عن كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن 4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا، لافتة إلى أنه سيتم تزويد 10 دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا.

القاهرة – سبوتنيك. وقال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عبد الناصر أبو بكر، في تصريح لوكالة سبوتنيك، على هامش المؤتمر الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، اليوم الأحد "4 دول فقط في الشرق الأوسط لديها إمكانيات مختبرية للكشف عن فيروس كورونا ، وسنزود 10 دول أخرى بتلك الإمكانيات قريبًا".

وأضاف "من بين تلك الدول التي سنزودها بأدوات الكشف عن الفيروس، هي مصر، وإيران، والأردن، ولبنان، وسوريا، والسودان، والمغرب، وتونس".

وأكد أبو بكر "في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم بطرق التعامل وزيادة الوعي".

وقد سُجلت كل حالات الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين يوم السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة حتى الآن.

وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من 3 أسابيع إلى عشرات الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".