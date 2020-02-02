الأردن يمنع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين أسبوعين من الدخول

قررت السلطات الأردنية منع الصينيين الذين لم يمض على مغادرتهم الصين مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول أراضي المملكة، وذلك على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عمان - سبوتنيك. وذكرت وزارة الداخلية الأردنية، في بيان اليوم الأحد، "قرر وزير الداخلية سلامة حماد عدم السماح لحملة جوازات السفر الصينية ممن لم يمض على تاريخ مغادرتهم الأراضي الصينية مدة لا تقل عن أسبوعين من دخول الأراضي الأردنية".

وأوضح البيان أن هذا القرار "يأتي لغايات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة وللحيلولة دون السماح بانتقال عدوى فيروس كورونا إلى أراضي المملكة".

وأجلت الأردن، أمس السبت، 71 طالبا أردنيا وعربيا من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي المرض في المدينة وخوفا على الطلاب.

وحطت الطائرة الأرنية في مطار الملكة علياء الدولي الأردني، صباح السبت، قادمة من الصين وعلى متنها 71 طالبا أردنيا وعربيا.

ووجه ملك الأردن عبدالله الثاني في وقت سابق بإرسال طائرة لإخلاء الطلاب بعد أنباء عن تفشي الفيسروس"كورونا" في المدينة الصينية ووهان.

وتم نقل الطلاب إلى مستشفى البشير، من دون أن يدخلوا المطار الدولي، تحسبا من وجود أي عدوى، لفحصهم والتأكد من خلوهم من أي فيروسات، بحسب "الوكيل الإخباري".