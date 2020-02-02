بومبيو يدعو البرهان لزيارة أمريكا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لزيارة الولايات المتحدة.

الخرطوم - سبوتنيك . وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه لزيارة واشنطن".

وفي سياق متصل، سبق أن تلقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رسالة شفهية من سلفاكير مارديت، رئيس دولة جنوب السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الخميس الماضي، أن الرسالة التي تلقاها البرهان، "تتعلق بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين".

والتقى البرهان، في القصر الجمهوري في اليوم نفسه، توت قلواك، رئيس الوساطة الجنوبية فى محادثات السلام السودانية، المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان، موضحا في تصريحات صحفية أن "اللقاء تناول ترتيبات السلام بدولة جنوب السودان والمعوقات".

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.