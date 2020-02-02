شاهد ما فعله معها... محمد بن راشد يصل للمعلمة التي كان يبحث عنها

كرم محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، معلمة إماراتية بعدما بحث عنها، على خلفية نشر فيديو متداول لها.

ونشر محمد بن راشد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أكد من خلالها تكريمه للأخصائية الاجتماعية، شيخة النعيمي، التي تعمل في إحدى مدارس العين مع أمها، مؤكدا أنها ضربت مثالا للمعلم الذي يمثل الحضن الدافئ ومصدر الإيجابية.

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد:

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا.. ومصدراً للطاقة الإيجابية.. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وأوضح ابن راشد أن النعيمي أثلجت صدور الإماراتيين، بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها، وقال: هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء.

أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها ... وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء... pic.twitter.com/apHN8Rwyf6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

ويشار إلى أن محمد بن راشد نشر على حسابه على "تويتر"، الأربعاء الماضي، تغريدة مصحوبة بفيديو للمعلمة، وهي تستقبل الطلبة الصغار في ساحة المدرسة مع بداية اليوم الدراسي، بالابتسامة والمودة.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء الأربعاء، أن محمد بن راشد أكد أن المعلمة تستقبل الطلاب وتدعوهم للسعادة والاستمتاع بيومهم الدراسي، ما أثار حراكاً واسع النطاق بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلمة.