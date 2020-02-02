وزير الإعلام اليمني ينفي إجراء مباحثات مباشرة مع "أنصار الله"

نفى وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، عقد محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين".

وقال "الإرياني"، في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "ننفي جملة وتفصيلا الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادة محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع الحوثيين".

١-ننفي جملة وتفصيلاً الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة او عبر وسطاء بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة ايران "المليشيا الحوثية" بهدف اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 2, 2020

وأضاف أن "الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع الميلشيا الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث".

٣-الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع المليشيا الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث، أما جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا فلديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها المليشيا جيدا — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 2, 2020

واعتبر الإرياني أن الهدف من الترويج للقاءات "اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية".

وأشار إلى "أن جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميلشيا لديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها الميلشيا جيدا".

٤-نكرر تنبيه وسائل الاعلام للتحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيا الحوثية حول جبهات نهم ومأرب والجوف بالتزامن مع المعارك والانتصارات الذي يحققها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء بالسعودية — معمر الإرياني (@ERYANIM) February 2, 2020

كانت وسائل إعلام معروفة بقربها من جماعة "أنصار الله"، ذكرت أن وفدا يمثل قيادة محافظة مأرب وصل إلى صنعاء للقاء "أنصار الله" والتفاوض بعد اقتراب الجماعة من مركز محافظة مأرب.