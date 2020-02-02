المشاهد الأولى للصحفيين السوريين المصابين بمعارك حلب... فيديو

نشر التلفزيون السوري اللقطات الأولى للصحفيين السوريين المصابين في المستشفى بعد إصابتهم خلال تغطية معارك ريف حلب الجنوبي الغربي.

وتم إسعاف الإعلاميين إلى مشفى الجامعة في حلب لتلقي العلاجات اللازمة، فيما تفاوتت الإصابات بين متوسطة وخفيفة وفق تقديرات أولية.

وظهر الصحفي صهيب المصري (يعمل في قناة الكوثر) الذي تعتبر هذه هي الإصابة الثانية له بعد إصابته الأولى منذ أشهر خلال تغطيته لمعارك ريف حماة الشمالي، فيما ظهر مصور قناة العالم أيضا في الفيديو ابراهيم كحيل .

وأصيبت المراسلة كنانة علوش والإعلامية في قناة العالم ضياء قدور.

وذكر التقرير أن وزير الإعلام السوري يتابع الحالة الصحية للصحفيين السوريين بشكل دقيق.

كما أشار التقرير إلى أن المصابين استنشقوا غازات سامة بعد انفجار القذيفة التي استهدفتهم من قبل الإرهابيين بالإضافة إلى شظايا متفرقة.

ووفقا لقناة "الإخبارية" فقد أصيب عدة صحفيين بجروح بينما كانوا يغطون تقدم الجيش السوري في منطقة القراصي بالقرب من مدينة حلب.