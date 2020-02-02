السفير الصحراوي بالجزائر: نعتز ونفتخر بالموقف الجزائري الداعم لقضية الصحراويين

أعرب سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، عن اعتزاز بلاده بالموقف الجزائري الداعم لقضية الصحراويين.

الجزائر- سبوتنيك. وقال عبد القادر طالب عمر، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد: "نحن نعتز ونفتخر بالموقف الجزائري".

وأعرب عبد القادر عن ارتياحه التام، متابعا "نتفخر بنوعية العلاقات التي تجمعنا بالجزائر، وللمواقف الصريحة والواضحة للجزائر، شعبا وحكومة".

وأضاف "لاحظنا أن المرشحين الخمس للرئاسيات الجزائرية السابقة، أجمعوا على أن القضية الصحراوية هي قضية تصفية استعمار، وهو نفس كلام الرئيس عبد المجيد تبون في آخر لقاء له".

وأتم السفير الصحراوي "نشعر بالارتياح لخروج الجزائر من الوضعية السابقة، وتحولها إلى لاعب دولي مهم".