عبد الملك الحوثي يحذر من تداعيات عمليات التحالف على جهود تحقيق السلام

القاهرة- سبوتنيك. ونقل الناطق باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر مساء اليوم الأحد، عن الحوثي قوله خلال لقاء عقده في صنعاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث: "الاعتداءات المتكررة من قبل دول العدوان واستمرار الغارات الجوية والزحوف العسكرية تعرقل كافة المساعي التي يتم بذلها من أجل تحقيق السلام".

وأشار الحوثي إلى "ما يخلفه الحصار من كوارث إنسانية واقتصادية على عموم الشعب اليمني وعدم التقدم في ملف الأسرى والمعتقلين جوانب ملحة".

ووجه عبد الملك الحوثي دعوة إلى الأمم المتحدة، بضرورة "إيجاد حلول لكوارث الحصار".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.