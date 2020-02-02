مركز المصالحة: المسلحون أطلقوا طائرات مسيرة نحو قاعدة حميميم وتم تعطيلها جميعا

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن المسلحين قاموا بإطلاق طائرات مسيرة نحو قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وقد تم التشويش عليها وتعطيلها جميعا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مركز المصالحة:

"عند حوالي الساعة 23:00 من مساء 1 فبراير رصدت أجهزة مراقبة المجل الجوي لقاعدة حميميم الروسية مجموعة من الأهداف الجوية التي أطلقت من مناطق سيطرة المسلحين في إدلب.. وقد تم اعتراض التحكم بهذه الطائرات المسيرة من قبل وسائل الحرب الإلكترونية وتعطيلها جميعا".

وأوضح البيان أن هجوم الطائرات المسيرة لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

هذا ويدعو مركز المصالحة الروسية في سوريا المسلحين للتخلي عن الأعمال القتالية والمضي في طريق التسوية السلمية للأزمة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.