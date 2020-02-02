وزير الشؤون الخارجية السعودي والسفير الروسي يستعرضان علاقات التعاون

استعرض وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا موضوعات ذات اهتمام مشترك، بحسب موقع وزارة الخارجية السعودية.

أبوظبي - سبوتنيك. وتنامت علاقات التعاون بين المملكة وروسيا في المجالات المختلفة، لاسيما في قطاعات الطاقة والاستثمار والثقافة والتجارة والاقتصاد وغيرها.

وقام الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة تاريخية إلى موسكو، في تشرين الأول/أكتوبر 2017؛ فيما زار الرئيس فلاديمير بوتين الرياض، في تشرين الأول/أكتوبر 2019.