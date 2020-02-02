شاهد لحظة إصابة جندي إسرائيلي بزجاجة حارقة خلال مواجهات في مدينة الخليل

نشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة للحظة إصابة جندي إسرائيلي بزجاجات حارقة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل.

واندلعت مظاهرات في مدينة الخليل بالضفة الغربية ضد ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن إحلال السلام بين الفلسطينين والإسرائيلين، وسمى إعلاميا بخطة ترامب للسلام أو "صفقة القرن".

وتواجه خطة الرئيس الأمريكي رفضا شعبيا داخل الدولة الفلسطينية، بعد طرحة أمام الرأى العام العالمى منذ أيام قليلة.

#صورة.. لحظة إصابة جندي بالزجاجات الحارقة خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل. pic.twitter.com/oTSJAK2paZ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 2, 2020

كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن القدس محررة ومفتوحة وأى فرد يرغب فى زيارها سواء يهوديًا أو مسيحيا أو مسلما يمكنه ذلك، فهى تحمل أهمية كبيرة للجميع.

وأضاف جاريد كوشنر، أن العاصمة الفلسطينية ستكون فى القدس الشرقية، وإسرائيل وافقت على ذلك.

وأكد كوشنر أن خطة السلام الأمريكية ستجعل فسلطين أفضل، وستنهى تهديد إسرائيل، وستضمن للفلسطينيين بناء الاعمال التجارية والحصول على وظائف أفضل وكسب الأموال والعيش بسلام.