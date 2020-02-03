اليمن... القوات المشتركة تعلن تفكيك حقل ألغام زرعه الحوثيون قرب مطار الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، تفكيك حقل مكون من 44 لغما وعبوة ناسفة، في محافظة الحديدة غرب اليمن، متهمة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بزرع الحقل.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل يحتوي على21 لغما، و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام زرعها الحوثيون في حي منظر جنوب مدينة الحديدة".

وأضاف أن "الفريق قام بنزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة المزروعة قرب مطار الحديدة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين بأن القوات المشتركة قصفت بـ 36 قذيفة منازل وممتلكات في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار.

#المسيرة_عاجل | #الحديدة: تضرر منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا إثر استهداف المرتزقة لها بعشرات القذائف — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) February 2, 2020

وأشارت إلى استهداف مدفعية القوات المشتركة، منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين من الأمم المتحدة، لتثبيت الهدنة الأممية المعلنة في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والحد من الخروقات التي يتبادل الطرفان الاتهامات بتنفيذها خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.