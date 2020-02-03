الحكومة الموريتانية تشيد بدعم الإمارات لها بمبلغ ملياري دولار

أشادت الحكومة الموريتانية بالدعم الذي خصصته الإمارات لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية بمبلغ ملياري دولار أمريكي، عبارة عن قروض ميسرة ودعم مباشر عن طريق توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي ستعود بالنفع على البلدين.

نواكشوط - سبوتنيك. كما أشادت الحكومة بـ"مستوى الاستقبال الحار والنوعي الذي حظي به الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال زيارته للإمارات والمعبر عن عمق وصدق العلاقات بين البلدين والشعبين".

وثمنت الحكومة في بيان لها صدر، مساء الأحد، نتائج هذه الزيارة وخاصة "إعلان رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، وولي عهده محمد بن زايد تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا، كما خلصت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ستعود بالنفع على البلدين".

وأضاف البيان، أن "هذا الدعم السخي سيساهم في توسيع المشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسريع في تنفيذها، وتأسيس المشاريع المهيكلة الطموحة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني ضمن برنامجه الانتخابي، كما سيساهم في خلق نمو اقتصادي واجتماعي يرفع من مستوى المعيشة للحد من مظاهر الغبن والحيف والفقر".

وكانت السلطات الإماراتية، قد أعلنت على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن رصد مبلغ ملياري دولار أمريكي لدعم موريتانيا.