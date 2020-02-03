اليابان تحسم موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية بعد تفشي فيروس "كورونا"

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، أن حكومة بلاده ستبقى على اتصال وثيق مع كل الأطراف المعنية لضمان عدم تأثير انتشار فيروس "كورونا" على دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة.

وقال آبي، أمام لجنة برلمانية "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة وإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

بدورها، قالت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية، سيكو هاشيموتو، إن "منظمي الدورة الصيفية المقبلة طوكيو 2020 لا يفكرون في إلغائها"، مشيرة إلى أن العاصمة اليابانية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية ما بين 24 يوليو/ تموز والتاسع من أغسطس/ آب المقبل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.