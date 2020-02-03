الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، اكتشاف حق غاز طبيعي باحتياطات 80 تريليون قدم مكعبة.

وقال ابن راشد في تغريدة له، اليوم الاثنين، "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي).

شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...

ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020

وتابع حاكم دبي بقوله "ستبقى أرضنا مبروكة.. ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة".

يتبع...