الإمارات تعلن اكتشاف حقل غاز باحتياطيات 80 تريليون قدم مكعبة

وقال ابن راشد في تغريدة له، اليوم الاثنين، "شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي).
شهدت مع أخي محمد بن زايد توقيع اتفاقية بين شركتي أدنوك ودوساب لتطوير أحد أكبر حقول الغاز المكتشفة بين إمارتي أبوظبي ودبي باحتياطات تبلغ ٨٠ تريليون قدم مكعب (مشروع جبل علي)...— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2020
ستبقى أرضنا مبروكة..ومعطاءة بالخير ..وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة .. pic.twitter.com/Hs2LhT87vb
وتابع حاكم دبي بقوله "ستبقى أرضنا مبروكة.. ومعطاءة بالخير.. وستبقى دولتنا تعمل لتعيش أجيالها القادمة أكرم حياة".
يتبع...
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