السعودية تعلن عزل الطلاب القادمين من الصين 14 يوما وتكشف نتائج الفحوصات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن "نتائج الفحوصات المخبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، وأظهرت سلامتهم من الفيروس".

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أنه سيتم عزل الطلاب احترازيا لمدة 14 يوماً تحت الإشراف الطبي، وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم للاطمئنان على صحتهم.

#الصحة تعلن عن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس #كورونا الجديد والتي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية حيث ظهرت النتائج سلبية ولله الحمد، وسيتم عزلهم احترازياً لمدة (١٤)يوماً تحت الإشراف الطبي وذلك لعمل فحوصات إضافية لهم والإطمئنان على صحتهم. — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 3, 2020

​ووصلت، صباح أمس الأحد، الطائرة الخاصة التي تقل الطلبة السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبإشراف ومتابعة من سمو وزير الخارجية، وصلت طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية"، فيما أظهر مقطع فيديو لحظة وصول الطلاب وهم يرتدون كمامات واقية من الفيروسات، فيما استقلوا سيارات نقلتهم إلى الحجر الصحي، لتوقيع الكشف الطبي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.