أول ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صورة للأخير بعد خضوعه لعملية في الفترة الأخيرة.

وعلق عمر على الصورة التي نشرها على موقع "إنستغرام"، قائلا: "‏كل الحب والتقدير".

View this post on Instagram ‏كل الحب والتقدير❤️ A post shared by عمر علاء مبارك (@omaralaamubarak) on Feb 2, 2020 at 9:12pm PST

وأعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده عملية جراحية يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب علاء مبارك في تويتر: "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".