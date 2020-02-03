عودة أكثر من 700 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم الاثنين، بعودة أكثر من 700 لاجئ إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز: "خلال الــ24 الساعة الماضية، عاد 720 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 161 لاجئاً (48 امرأة و82 طفلاً) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 559 شخصاً (168 امرأة و285 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأشار المركز، بحسب البيان، إلى عودة 1779 نازحاً، خلال الـــ 24 الساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 الساعة الأخيرة، بحسب البيان، بعملية تطهير أراض على مساحة 2.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 31 عبوة قابلة للانفجار.