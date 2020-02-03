الرئيس العراقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

تلقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات.

وجاء في بيان مكتب رئيس الجمهورية: "رئيس الجمهورية برهم صالح يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، وقدّم رئيس الجمهورية، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا".

رئيس الجمهورية @BarhamSalih يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.



وقدّم رئيس الجمهورية، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا. — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) February 3, 2020

وأضاف البيان: "وتم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وتم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضروة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين. pic.twitter.com/F20yY7QPc3 — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) February 3, 2020

وكلف الرئيس العراقي، يوم السبت الماضي، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية، يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.