وصول الطائرة التي تقل المصريين من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين

وصلت الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غرب مصر، وعلى متنها أكثر من 300 شخص من المصريين العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين، وارتدى المسؤولون، الزي الواقي قبل استقبال العائدين على متن طائرة الإغاثة.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي، لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.