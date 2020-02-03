وزير الطيران المصري: الصين رفضت عودة مصريين حرارتهما مرتفعة

قال محمد منار، وزير الطيران المدني المصري، إنه قبل إقلاع الطائرة العائدة إلى مصر كان هناك راكبان مصريان حرارتهما مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهما، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض.

جاءت تصريحات الوزير المصري في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" المصرية، وقال فيها: "قبل إقلاع الطائرة العائدة لمصر بالأمس كان هناك اثنين من الركاب حرارتهم مرتفعة، ما أدى لرفض السلطات الصينية سفرهم، رغم عدم التأكد من طبيعة المرض فمن الممكن أن يكون أنفلونزا عادية ولكنها رفضت لمزيد من الاحتياط".

وتابع منار قائلا "المطارات في انتظار الركاب ليتم نقلهم للمكان المخصص لهم، فيما أكد أنه لا داعي للقلق بشأن عزلهم فالمكان المخصص للعزل مجهز من كل شيء حتى الوسائل الترفيهية".

واستمر بقوله "تم تدريب طاقم العمل داخل الطائرة على كيفية التعامل مع الركاب كما يرتدون ملابس مناسبة لهذه المهمة، كما أنه يوجد 6 أطباء على متن الطائرة يستطيعون التعامل مع الركاب في حال وجود أي اشتباه في الإصابة بالكورونا".

وأشار وزير الطيران المدني المصري إلى أن هناك تنسيق شامل بين وزارته ووزارة الصحة، من خلال وجود أطباء الحجر الصحي في جميع المطارات للتعامل مع أي راكب مصري أو صيني أو من جنسية أخرى يكون قد مر على أي دولة بها حالات مصابة بالوباء، للتأكد من حالته الصحية قبل دخوله للبلاد.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت، قبل أيام، تجهيز طائرة خاصة لإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، موطن تفشي فيروس "كورونا" الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع القادمين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، لدى عودتهم إلى البلاد لتجنب انتقال العدوى.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي، لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، في مداخلة تلفزيونية مع قناة "إكسترا نيوز" المصرية، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطائرة التي تقل المصريين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر.

وقالت زايد إن "الطائرة التي تقل المصريين من ووهان سوف تهبط في مطار العلمين، وسيتم نقل العائدين في سبعة أوتوبيسات إلى مكان الحجر الصحي لمدة 14 يوما".

وأوضحت أنه "خلال هذه الفترة سيتم متابعة حالتهم، ولو ثبت وجود ارتفاع في درجة حرارة أي مصري منهم سوف يتم نقله لمستشفى الإخلاء التي تم تجهيزها على أعلى مستوى"، مشيرة إلى اختيار مدينة مرسى مطروح شمال شرق البلاد لتكون مستشفى الإخلاء بها، نظرا لكونها من أقل الأماكن في التلوث البيئي".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.