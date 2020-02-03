"أنصار الله" تعلق على عملية البنيان المرصوص وصفقة القرن

علق المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" على عملية "البنيان المرصوص" التي نفذتها القوات التابعة للجماعة، كما علق على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن".

ونقل الموقع الرسمي لـ"أنصار الله" بيانا للمكتب السياسي للجماعة وتكتل الأحزاب السياسية "المناهضة للعدوان"، والذي أشاد بعملية البنيان المرصوص التي نفذها الجيش التابع لـ"أنصار الله" واللجان الشعبية، وأسفرت عن سيطرة الجامعة على مناطق نهم بالكامل ومديريات بالجوف ومأرب.

وأدان المكتب السياسي لـ"أنصار الله" وتكتل الأحزاب المناهضة للعدوان خلال اللقاء التشاوري الذي عٌقد اليوم بصنعاء، لمناقشة آخر المستجدات في الساحة المحلية والدولية ما يسمى "صفقة القرن"، مؤكداً بأن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية والمحورية في أولويات الشعب اليمني.

ودعا اللقاء أبناء الشعب اليمني إلى مزيد من الدعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر...كما دعا كافة الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في التحرك المسؤول والفاعل لإفشال مؤامرة صفقة القرن وإخراج المحتل الأمريكي من خلال دعم الجهاد.

وحققت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، تقدماً ميدانياً في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة البيضاء غربي اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله" شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش اليمني في جبهة قانية الوهبية شمال البيضاء، تمكنت خلاله من السيطرة على جبلي العر ومسعودة، لافتًا إلى أن التقدم يأتي بعد سيطرة الجماعة على مواقع في منطقة خدار العرجاء الواقعة بين قانية وحوران.

وحسب المصدر، فإن المواجهات أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، في حين تمكنت جماعة "أنصار الله" من أسر عسكريين.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، مشاهد من عملية "البنيان المرصوص" التي استهدفت مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية.