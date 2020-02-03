إذاعة طهران: مقتل أصغر باشابور أحد كبار قادة فيلق القدس في حلب

وقالت الإذاعة الإيرانية إن باشابور قتل خلال معارك مع تنظيمات إرهابية بالقرب من مدينة حلب.
بسم رب الشهداء و الصدیقین— Moussawi (@am52918699) February 3, 2020
استشهاد القائد اصغر پاشاپور من قوات الحرس الثوري الایراني فی ریف حلب
الرحمه لروحه الطاهره
لم يقوى على الفراق ؛ فإلتحق بالقاسم..🌒
أصغر باشابور شهيد 🖤 pic.twitter.com/UG09IqZ1Jk
وأشارت الإذاعة إلى أن القائد في فيلق القدس، ينحدر من مدينة ري، جنوبي طهران، وكان في طليعة من توجهوا للحرب في سوريا برفقة اللواء قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس.
وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن باشابور يعد أحد كبار القادة في فيلق القدس، وكان مسؤولا عن تنظيم العمليات الخاصة في سوريا.
ويعد استهداف أصغر باشابور يأتي بعد شهر واحد من قتل سليماني عن طريق ضربة جوية أمريكية نفذت بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي.
مقتل قائد کبیر في الحرس الثوري الإيراني بمدينة حلب السورية— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 3, 2020
أعلنت مصادر صحافية، عن مقتل أصغر باشابور، أحد القادة الكبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة #حلب السورية.#إيران
القتيل أصغر باشابو (الأول من يسار الصورة) مع #قاسم_سليماني.https://t.co/S0K4mkf787 pic.twitter.com/AJyZwBahrX
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق "القدس"، الجنرال قاسم سليماني، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.
وفي الثامن من الشهر الجاري، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.
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