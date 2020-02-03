إذاعة طهران: مقتل أصغر باشابور أحد كبار قادة فيلق القدس في حلب

قالت إذاعة طهران، مساء اليوم الاثنين 3 فبراير/شباط، إن أصغر باشبور، أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل خلال معارك في سوريا.

وقالت الإذاعة الإيرانية إن باشابور قتل خلال معارك مع تنظيمات إرهابية بالقرب من مدينة حلب.

بسم رب الشهداء و الصدیقین



استشهاد القائد اصغر پاشاپور من قوات الحرس الثوري الایراني فی ریف حلب



الرحمه لروحه الطاهره



لم يقوى على الفراق ؛ فإلتحق بالقاسم..🌒

أصغر باشابور شهيد 🖤 pic.twitter.com/UG09IqZ1Jk — Moussawi (@am52918699) February 3, 2020

​وأشارت الإذاعة إلى أن القائد في فيلق القدس، ينحدر من مدينة ري، جنوبي طهران، وكان في طليعة من توجهوا للحرب في سوريا برفقة اللواء قاسم سليماني، القائد الراحل لفيلق القدس.

وقالت قناة "العالم" الإيرانية إن باشابور يعد أحد كبار القادة في فيلق القدس، وكان مسؤولا عن تنظيم العمليات الخاصة في سوريا.

ويعد استهداف أصغر باشابور يأتي بعد شهر واحد من قتل سليماني عن طريق ضربة جوية أمريكية نفذت بطائرة بدون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي.

مقتل قائد کبیر في الحرس الثوري الإيراني بمدينة حلب السورية

أعلنت مصادر صحافية، عن مقتل أصغر باشابور، أحد القادة الكبار في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مدينة #حلب السورية.#إيران

القتيل أصغر باشابو (الأول من يسار الصورة) مع #قاسم_سليماني.https://t.co/S0K4mkf787 pic.twitter.com/AJyZwBahrX — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 3, 2020

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وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق "القدس"، الجنرال قاسم سليماني، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي الثامن من الشهر الجاري، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.