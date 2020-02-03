وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، إن "الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع الصين باستثناء بكين اعتبارا من 5 فبراير وحتى اشعار آخر".

دولة #الإمارات تعلق الرحلات الجوية مع #الصين باستثناء بكين اعتبارا من 5 فبراير وحتى اشعار آخر ، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة #فيروس_كورونا الجديد.#وام pic.twitter.com/9fwATGCJSF — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 3, 2020

​وأضافت الهيئة في بيان لها، أن هذا القرار يأتي "في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء في البيان: "تشترط على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكيد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6-8 ساعات".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغتشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.