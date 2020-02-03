بيان رسمي بشأن صورة تنشر الذعر داخل الإمارات

تسببت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يرقد على "نقالة"، في نشر الذعر بداخل الإمارات العربية المتحدة.

وصاحبت الصورة مزاعم بأنه تم التقاطها خارج "مول دبي"، وأن المريض مصاب بفيروس "كورونا" الجديد، بحسب صحيفة "الخليج تايمز" الإماراتية.

وأكد متحدث باسم شركة "إعمار" العقارية، وهي المؤسسة لأضخم مركز تجاري في الإمارات، في بيان، أن الصورة المتداولة ليست بداخل "دبي مول"، ولا في أي من ممتلكات "إعمار".

وقال البيان: "تراقب إعمار عن كثب أخبار تفشي فيروس كورونا الجديد، التي يتم الإبلاغ عنها في الإمارات العربية المتحدة، وتتبع "إعمار" عبر وجهاتها الإجراءات اللازمة والوقائية التي وضعتها وزارة الصحة والوقاية، وغيرها من السلطات ذات الصلة".

#الصين



عاجل عاجل عاجل من قلب دبي مول



لاحد يرووح دبي مول 🙂🤦‍♀ هذا في دبي مول اليوم صيني طايح في نص المول فيه الفايروس



للعلم انه حالات اصابات بفيروس كورونا في الامارات 84 حالة انشروووا المقطع pic.twitter.com/RU71hZEytz — Consultant (@VQ37) February 3, 2020

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور حسين الرند من وزارة الصحة العامة في الإمارات، عدم وجود ماسحات ضوئية حرارية في مراكز التسوق والمواقع العامة الأخرى، موضحا أنه يتم فحص المسافرين بداخل مطارات الدولة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.