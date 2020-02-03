طهران تعلن بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمود محمود زادة ، أن بلاده وبحسب مذكرة تفاهم ثنائية ستبني ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية في سوريا.

وأوضح "محمود محمود زادة" في تصريح خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للبناء والإنشاء في طهران، أنه وبحسب المذكرة الموقعة بين وزير الطرق الإيراني ووزير الإسكان السوري قبل أسابيع، فإنه تقرر بأن تجري 3 شركات حكومية من البلدين، دراسات لتمهيد حضور المقاولين والأشخاص المستوفين للشروط بمجال البناء والبنى التحتية والشحن والنقل اضافة للمهندسين والمستشارين في هذا المشروع. وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف زادة "أنه وبحسب مذكرة التفاهم الثنائية فإن إيران ستبني ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية في سوريا.

ولفت زادة إلى أن إيران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط.

وكان وزير التعليم الإيراني محسن ميرزاي قد قال خلال زيارة لدمشق إن إيران مستعدة لبناء المدارس في سوريا، وأكد أن ذلك سيؤدي إلى "تشكيل ثقافة مشتركة" بين البلدين.

وقال ميرزاي إن الجمهورية الإسلامية تمتلك تجارب كبيرة في مجال إعمار وتأهيل وتحديث المراكز التعليمية اكتسبتها نتيجة الدمار الذي لحق بتلك المراكز خلال الحرب المفروضة "الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988" وهي على استعداد تام لنقلها إلى الأشقاء في سوريا .

وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران، انتقاما من هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، وتوعدت بتشديد القيود الاقتصادية إذا واصلت طهران القيام بأعمال "إرهابية" أو سعت إلى قنبلة نووية.

وتستهف العقوبات قطاعات التصنيع والتعدين والمنسوجات وأيضا مسؤولين إيرانيين بارزين، قالت واشنطن إنهم تورطوا في الهجوم الذي شن في الثامن من يناير/ كانون الثاني، على قواعد عسكرية توجد فيها قوات أمريكية.