الفاخري يرأس وفد الجيش الوطني الليبي في اجتماع جنيف

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية السابق في حكومة عبد الله الثني، اللواء محمد المدني الفاخري، سيرأس وفد الجيش إلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة الذي يعقد في جنيف.

موسكو- سبوتنيك. وقال المحجوب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول تشكيلة وفد الجيش الوطني إلى جنيف: "اللواء محمد المدني الفاخري رئيسا للجنة".

وحول الآمال الموضوعة على اجتماع اللجنة العسكرية، أكد المحجوب: "نقاطنا في هذا الاجتماع واضحة، هي حل الميلشيات، وتسليم سلاحها للجيش، وبناء على هذا الشق العسكري، نتجه إلى الشق السياسي، وبدون الترتيب العسكري لن يحصل أي ترتيب سياسي".

وأوضح أن مدة اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف "مفتوحة للنقاش خلال اجتماع اللجنة".

وتنطلق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5، اليوم الاثنين، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان اليوم: "تنطلق اليوم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة في مقرها في جنيف".

وأشارت إلى أنه من المقرر مشاركة "خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي ييسرها غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".