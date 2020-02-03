لجنة "التضامن" في "النواب المصري" توافق على فرض رسوم جديدة على 14 خدمة

أعلنت لجنة التضامن في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، موافقتها على فرض رسوم جديدة على 14 خدمة.

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن اللجنة وافقت على المادة "11" من مشروع قانون صندوق ذوي الإعاقة، التى تنص على فرض رسم قدره خمسة جنيهات على 14 خدمة تؤول حصيلتها لصالح الصندوق.

وبحسب الصحيفة المصرية : "تنص المادة التي وافقت عليها اللجنة على "فرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها"، مضيفة: "يتسثنى من ذلك التذاكر، التى تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها".

ولفتت الصحيفة إلى أن الخدمات المقرر فرض رسوم عليها، تشمل تذاكر المباريات الرياضية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين، لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها، إضافة إلى كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

وتشمل أيضا، "تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات، التى تتيحها الدولة بالمدن الجديدة"، إضافة إلى "طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية".