الحكومة الفلسطينية توقف استيراد الخضروات والفواكه من إسرائيل

أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض العطاري، أن الحكومة قررت وقف استيراد الخضروات والفواكه والعصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية من إسرائيل.

رام الله- سبوتنيك. وأوضح العطاري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "هذا القرار جاء ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، الذي اتخذه يوم الجمعة الماضي، بمنع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي، وبدأ بتنفيذه أمس الأحد حيث تم إرجاع الشاحنات الفلسطينية المحملة بالمنتجات الزراعية عن معبر الجملة شمال الضفة".

وقال وزير الزراعة الفلسطيني:"هذا القرار سيدعم صمود المزارعين والمنتوجات الوطنية الفلسطينية وسيساهم في سياسة الانفكاك التي بدأت الحكومة الحالية بتنفيذها منذ اليوم الأول لتسلمها مهامها".

وأردف العطاري:"ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، الذي منع تصدير الجانب الفلسطيني الخضروات إلى إسرائيل، قررنا وقف دخول المنتجات الإسرائيلية كالفواكه والخضروات والمياه والمعدنية والمشروبات الغازية للسوق الفلسطيني".

وأضاف العطاري: "نسبة ما يصدره الجانب الفلسطيني من خضار إلى إسرائيل يصل إلى 7.1 % بينما تصل نسبة استيراد المنتجات السالفة من إسرائيل 7 %، وتبلغ نسبة الاستيراد ماديا من إسرائيل في فصل الشتاء ما يقارب ثمانية ملايين دولار أمريكي فيما يتعلق بالجانب الزراعي".

وتابع: "الحكومة الفلسطينية أمام قرار بينت لم تقف مكتوفة الأيدي، وبعد دراسة استمرت لنحو يومين جرى التوصل لهذا القرار، حيث أن الجانب الفلسطيني مستعد للرد على إسرائيل التي نستورد منها نحو 8000 سلعة".

وشدد العطاري على أن الحكومة الفلسطينية ستتحمل مسؤولياتها تجاه المزارعين الفلسطينيين الذين قد يتأثروا من قرار بنيت بوقف استيراد الخضار الفلسطيني.

وأكد العطاري أن قرار الحكومة الفلسطينية سيدخل حيز التنفيذ خلال مدة 48 ساعة.

وتشير التقديرات إلى أن المزارعين الفلسطينيين يرسلون ما بين 200 إلى 300 طن من منتجاتهم إلى السوق الإسرائيلية يوميًا.

وادعت الحكومة الإسرائيلية أن قرار منعها دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية يأتي ردا على قرار منع حكومة أشتية استيراد العجول من إسرائيل، والذي اتخذته في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي.