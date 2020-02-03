على مشارف إدلب...الجيش السوري يسيطر على بلدة استراتيجية ويقطع أوتستراد "حلب-اللاذقية"

في عملية مباغتة، سيطرت وحدات من الجيش السوري على أحد مقاطع الأوتستراد الدولي "حلب- اللاذقية" بعد سيطرتها على بلدة النيرب شرق مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن وحدات من الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي وسيطرت على بلدة النيرب بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" وحلفائهما في المنطقة.

وأكد المراسل أن تمهيدا ناريا كثيفا مهد لسيطرة الجيش على البلدة الاستراتيجية التي تقع على الأوتستراد الدولي (M4) الواصل بين حلب عاصمة الصناعة السورية، وموانئ اللاذقية وطرطوس.

وخلال العملية، تمكنت وحدات الصورايخ في الجيش السوري عددا كبيرا من عربات التنظيمين، كما أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين.

وتشكل بلدة النيرب رأس مثلث متساوي الساقين يتوزع على رأسي قاعدته كل من مديني إدلب وأريحا، وبسيطرة الجيش السوري على النيرب، يكون قد اقترب حتى 8 كيلومترا من كليهما.

وتقع بلدة "النيرب" على الطريق الواصل بين مدينتي "أريحا" و"سراقب" ومع قطعه تكون جبهة النصرة قد فقدت أحد خطوط إمدادها الرئيسية في المنطقة.