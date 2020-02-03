السودان يعلن إقامة جسر جوي لإجلاء مواطنيه من ووهان الصينية

أعلنت حكومة السودان، اليوم الاثنين، أنها ستقوم بنقل مواطنيها من مدينة ووهان الصينية (مركز فيروس كورونا الجديد) إلى الخرطوم.

ونقلت وسائل إعلام سودانية أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه اليوم بإقامة جسر جوي عاجل لنقل المواطنين السودانيين من مدينة ووهان إلى الخرطوم بطريقة مُباشرة.

وبحسب موقع "باج نيوز" السوداني، شدد البرهان على ضرورة أن تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة الخارجية وسلطات الطيران المدني وكافة الأجهزة المختصة.

وطالب البرهان وزارة الصحة باتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال العائدين بصورة لائقة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأكد البرهان ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.

والتقى وزير الدولة بالخارجية، عمر قمرالدين، السفير الصيني بالخرطوم، اليوم، وأبلغ السفير أنه كُلف من الحكومة بتجهيز طائرة لإجلاء المواطنين السودانيين من الصين، وأعرب عن أمله في أن تجد الخطوة التعاون الكامل من الجانب الصيني لتسهيل هذه العملية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتبارا من يوم الأحد بزيادة 57 على اليوم السابق.

وأضافت أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.