الأمم المتحدة: العمليات العسكرية أجبرت آلاف اليمنيين على النزوح من صنعاء ومأرب والجوف

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، نزوح آلاف اليمنيين جراء تصاعد الأعمال العسكرية، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظات صنعاء ومأرب والجوف في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر حسابه على تويتر، إن "العنف الأخير في ‎اليمن أدى إلى نزوح الآلاف، وهم بحاجة ماسة للمساعدة".

وأضاف: "خلال الأسبوعين الأخيرين، قدم البرنامج حصصاً فورية من الأطعمة المعلبة لحوالي 2500 عائلة نازحة حديثا من نهم ومأرب والجوف".

وتصاعدت المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني، وجماعة أنصار الله"، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وفي محافظتي مأرب والجوف، منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت "أنصار الله"، السبت الماضي، تنفيذ عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "البنيان المرصوص".

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان بثته قناة "المسيرة": "سيطرة الجماعة على مناطق واسعة بمساحة 2500 كيلو متر، في محافظات صنعاء ومأرب والجوف في العملية العسكرية "البنيان المرصوص".