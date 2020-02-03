شاهد مقر عزل الطلاب السعوديين العشرة بعد وصولهم من الصين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقر عزل الطلاب السعوديين العشرة، العائدين من مدينة ووهان الصينية، في الرياض.

ومن المقرر أن يتم عزل الطلاب لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن نتائج الفحوصات المبدئية للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية، ما يعني أنهم غير مصابين بالفيروس.

وثمن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، جهود السلطات الصينية في إجلاء الطلاب العشرة من ووهان.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق"، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

فيديو

.

.

شاهد مقر عزل الطلاب السعوديين العشرة في الرياض بعد وصولهم من #ووهان الصينية .. والذي سيستمر لمدة أسبوعين حتى يتم التأكّد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية لهم للاطمئنان عليهم.

.pic.twitter.com/S6S7ncLNAT — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) February 2, 2020

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.