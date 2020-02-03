أولى رحلات الجسر الطبي الجوي تغادر صنعاء إلى عمّان

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن تشغيل الجسر الطبي الجوي في اليمن، الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذي يحتاجون لمساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ألطاف موساني: "شهد اليوم الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي والتي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصاً بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان... وقد قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحلية بتنسيق هذه الرحلات الجوية. وتأتي رحلات الجسر الطبي الجوي كجزء من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن".

وأضاف البيان: "ستبذل الأمم المتحدة ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب".

وكان التحالف العربي أعلن، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، البدء في تسيير رحلات جوية لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي، "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ آب/أغسطس عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف كافة الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.