اليمن... تجدد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الجوف

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش حاصر مجموعة من "أنصار الله" تمكنت من التسلل إلى جبال الجرشب، التابعة إداريا لمديرية الغيل جنوب غربي الجوف، المحاذية لمديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأضاف أن "قوات الجيش هاجمت المجموعة المتسللة من "أنصار الله" ما أدى إلى مقتل وجرح 8 من الجماعة في المواجهات في حين قُتل وأصيب آخرون من العسكريين".

وذكر المصدر العسكري أن طيران التحالف استهدف بغارتين تعزيزات لـ"أنصار الله" كانت متجهة لإسناد عناصرها المحاصرة، أسفرتا عن مقتل وإصابة 6 وتدمير آليتين.

وأشار الى مقتل 3 من "أنصار الله" بينهم قيادي، وإصابة اثنين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني في جبال الساقية بمديرية خب والشعف شرق الجوف.

ودارت مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبال حام بمديرية المتون غرب الجوف، إثر محاولات تقدم للجماعة بهدف السيطرة على مواقع للجيش شمال المديرية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 7 غارات على مديرية الغيل جنوب غربي الجوف، وشن 3 غارات أخرى على مديرية المتون غرب الجوف، إحداها استهدفت منطقة سدباء الواقعة بين مديريتي الحزم والمتون.

وقصف طيران التحالف بـ 4 غارات مديرية مجزر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، واستهدف بـ 4 غارات أخرى جبل صلب في منطقة حريب بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، وفقا لـ"المسيرة".