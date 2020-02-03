وزيرة الصحة المصرية ترد على صورتها بالكمامة: لا يجب الالتفات إلى هذه الأشياء

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، على صورتها المتدولة وهي ترتدي الكمامة بشكل غير صحيح.

وفي الصور التي نشرها حساب منسوب للمتحدث باسم وزارة الصحة، تظهر الوزيرة وهي ترتدي الكمامة بشكل خاطئ، إذ يظهر أنف الوزيرة في الصورة خارج الكمامة، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "هذه الصورة التقطت قبل وصول الطائرة بساعتين، وكنا ننفذ نموذج محاكاة".

وأضافت: "لا يجب الالتفات كثيرا لأشياء لا تعني شيء في السياق العام"، وأشارت إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت لإعادة المصريين المقيمين في الصين.

وأضافت: "استقبلنا طائرة المصريين العائدين من الصين بمطار العلمين ونفذنا عملية الحجر الصحي، حيث تم إجلاء السيدات الحوامل في سيارات مجهزة".

وأكدت على أنه تم تجهيز مستشفى على أعلى مستوى في مطروح لاستقبال المصريين العائدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، قال في مداخلة هاتفية له مع برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، تعليقا على الصورة المتداولة للوزيرة وهي ترتدي الكمامة بشكل خاطئ، إن "الصور لـوزيرة الصحة خلال تفقد المهبط والإجراءات الوقائية قبل وصول طائرة العائدين من الصين".

وشددد على أن "أنه تم اتباع الإجراءات الوقائية بحسم فور وصول الطائرة".

ولفت مجاهد إلى أن "الطائرة القادمة من الصين كانت تحمل 3 سيدات حوامل من بينهن واحدة وضعت قبل إقلاع الطائرة من الصين".

ووصلت اليوم الطائرة المصرية العائدة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار العلمين الدولي غربي مصر، وعلى متنها أكثر من 300 شخص من المصريين العائدين بعد انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

وقام المسؤولون في مصر وعلى رأسهم وزيرة الصحة، بالاستعدادات الكاملة لاستقبال المواطنين العائدين، وارتدى المسؤولون، الزي الواقي قبل استقبال العائدين على متن طائرة الإغاثة.

وغادرت مطار القاهرة الدولي، أمس الأحد، طائرة خاصة على متنها فريق طبي، لإعادة 306 من المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية، الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 بزيادة 57 عن اليوم السابق، مضيفة أن 56 من حالات الوفاة الجديدة في مقاطعة هوبي وواحدة في بلدية تشونغ تشينغ.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.