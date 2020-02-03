تصرف عفوي لحاكم الشارقة في حفل الجامعة الأمريكية

ظهر حاكم إمارة الشارقة سلطان بن محمد القاسمي، في موقف طريف أثناء حفل لطلبة من رابطة خريجي الجامعة الأمريكية.

وفي المقطع الذي نشره حساب "الشارقة للأخبار"، قيام القاسمي، بتصرف عفوي أثناء الحفل حيث ألقى شريط الاحتفال عليهم من باب المداعبة.

تصرف عفوي قريب للقلب من والدنا سلطان يقوم برمي شريط الاحتفال على ابنائه الطلبة من خريجي " أميريكية الشارقة".#الشارقة_للأخبار #الإمارات #الشارقة @AUSharjah pic.twitter.com/sTrwM3k5ak — الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) February 3, 2020

​ويشارك سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأمريكية في الشارقة كل عام في احتفالات التخرج في الجامعة الأمريكية ويهنئ الخريجين والخريجات بنجاحهم.

وقال القاسمي في الحفل إن الجامعة تتطور بشكل سريع وفق الخطة الاستراتيجية التي وضعتها منذ عام 2018، وتستمر حتى عام 2022.