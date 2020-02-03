الحوثي يشن هجوما لاذعا على البرهان عقب لقائه نتنياهو

شن القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، هجوما لاذعا على رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، على خلفية الإعلان عن لقاء جمعه برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة "أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، إن "اللقاء الذي أعلنته رويترز بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان وأنهما اتفقا على بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين هو لقاء الجزرة التشجيعي".

اللقاءالذي اعلنته رويترز:بين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان وانهما اتفقا على بدءتعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين

هو لقاءالجزرةالتشجيعي وهدف النتن الاول استمرار أدوار مرتزقة #السودان في حروب خارجية أمام وعود جوفاء من النتن قابلهانهم سلطوي من البرهان ولا اعتقد الشعب سيغفرهاله — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 3, 2020

وأضاف: "هدف الأول استمرار أدوار مرتزقة ‎السودان في حروب خارجية أمام وعود جوفاء قابلها نهم سلطوي من البرهان".

وختم بالقول: "لا أعتقد الشعب سيغفرها له".

هذا والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس مع رئيس المجلس برئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، وبحث نتنياهو مع البرهان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.