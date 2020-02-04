الجيش اليمني: الحوثيون استهدفوا أحد مخازن مخلفات الحرب في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، تعرض مخزن له في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى قصف شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، إن "مقذوفا أطلقه الحوثيون استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كان الحوثيون قد زرعوها في بعض المواقع والمناطق، وتم نزعها وتجميعها تمهيدا لاتلافها وتفجيرها".

وأضاف: "تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف"، مؤكدا "عدم وجود أي خسائر في الأرواح".

وكان مصدر عسكري يمني أفاد في وقت سابق اليوم، بأن جماعة الحوثيين استهدفت بصاروخ باليستي معسكر صحن الجن التابع للجيش اليمني شمال مدينة مأرب، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين، وانفجار مخزن ذخائر وأسلحة في المعسكر.

ويضم المعسكر المستهدف، مقر وزارة الدفاع اليمنية.