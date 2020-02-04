التلفزيون السوري: اندلاع حريق بمصفاة حمص إثر انفجار ضاغط غاز

قال التلفزيون السوري الرسمي، إن حريقا اندلع في مصفاة حمص في ساعة مبكرة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار ضاغط غاز.

وجاء في النبأ "اندلاع حريق في مصفاة حمص جراء انفجار ضاغط غاز في المشروع السادس، ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء المصفاة على إخماده"، وفقا لرويترز.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مراسلها، " أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء مصفاة حمص أخمدوا حريقا نشب في المشروع السادس جراء انفجار ضاغط غاز".

والمصفاة التي تقع غربي حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين والمنتجات البترولية الأخرى، حسبما يقول خبراء في قطاع الإنتاج النفطي.