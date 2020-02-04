مذيعة مصرية تخرج عن صمتها بعد أيام من مقتل ابنها برصاصة طائشة

خرجت المذيعة المصرية مروة أحمد، عن صمتها بعد أيام من مقتل ابنها كريم برصاصة طائشة من زميله في منطقة الزمالك بالقاهرة.

طالبت المذيعة في قناة "النهار"، بحق ابنها، ونشرت صورة ابنها على "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة : "عايزه حق ابني.. اقفوا معايا كان رايح يوم أجازته يلعب مع أصحابه بلاي استيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا.. اقفوا معايا كلكو .. قلبي اتكسر".

وبعد الانتهاء من العزاء نشرت الإعلامية المصرية عدة صور توثق حرص عدد كبير من الأصدقاء على وضع صورة ابنها عند الكعبة، وعلقت عليها قائلة "يا حبيبي يا ابني.. ربنا يحبب فيك خلقه زي ما كنت طيب وبتحب الناس كلها يا حنين".

وتابعت قائلة "أنا مطمنة عليك أوي بعد اللي شوفتوا امبارح أول مرة أشوف عزاء كده.. وكمية الناس اللى حولك يا ابني.. أشوفك في الجنة يا عريس الجنة".

وكان كريم نجل المذيعة المصرية قد توجه إلى منزل زميله وكان بصحبتهما صديق ثالث، إلا أنهم خلال مزاحهم توجه أحدهم لإحضار مسدس الوالد وخرجت منه رصاصة طائشة استقرت في رأس كريم ليلقى مصرعه على الفور.