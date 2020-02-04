"إقامة جسر جوي"... رئيس المجلس الانتقالي في السودان يصدر توجيها عاجلا

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الإثنين، بإقامة جسر جوي عاجل، لنقل مواطني بلاده، من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، على خلفية انتشار فيروس "كورونا".

وشدد البرهان، على ضرورة أن "تنفذ العملية بسرعة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارتي الصحة، والخارجية، وسلطات الطيران المدني"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وطالب رئيس مجلس السيادة السوداني، وزارة الصحة، باتخاذ كافة الترتيبات والاحتياطات اللازمة، لاستقبال العائدين بصورة لائقة، معربا عن ثقته في قدرة أجهزة الدولة السودانية على التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بما يؤمن البلاد والعباد.

وكانت عدة دول قد أوقفت رحلات الطيران إلى الصين بسبب فيروس "كورونا" الجديد، في ظل بيانات صينية عن وفاة أكثر من 400 شخص جراء الالتهاب الرئوي الحاد، الناتج عن الإصابة بهذا الفيروس.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مدينة ووهان ومحاصرة هوبي، المقاطعة الواقعة وسط البلاد وعاصمتها ووهان.