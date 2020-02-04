وزير النفط السوري: أضرار مادية بمنشآت غاز ونفط جراء تعرضها لاعتداءات إرهابية

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي غانم، اليوم الثلاثاء، تعرض محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص، لسقوط صواريخ تسببت بوقوع أضرار مادية فيها.

دمشق - سبوتنيك. نقلت وكالة "سانا" عن الوزير قوله، إن"الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم، ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها".

وأضاف بأن "الكوادر الفنية بدأت تقييم الأضرار وأعمال الصيانة للوحدات المتضررة".

مدير عام الشركة السورية للغاز، غسان طراف، قال أيضاً، في تصريح لسانا، إنه "بعد الساعة 12:30 من منتصف الليلة الماضية، تعرضت محطة غاز الريان لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بثلاث قذائف ومعمل غاز إيبلا بقذيفتين ما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية".

وأردف الوزير السوري "تمت السيطرة على الحرائق التي تسببت بها الاعتداءات الإرهابية ويجري الآن تقييم الأضرار والبدء بإصلاحها وإعادتها كما كانت، مشيراً إلى أنه لا حرائق في معمل غاز إيبلا".