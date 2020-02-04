فيديو... الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى غزة

أعلن أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة، من المنطقة البحرية شمال سيناء.

وغرد أدرعي عبر "تويتر" "عقب السماح بالنشر، قبل ثلاثة أشهر أحبطت قوات سلاح البحرية محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع غزة من المنطقة البحرية شمال سيناء".

#عاجل سُمح بالنشر أنه قبل ثلاثة أشهر أحبطت قوات سلاح البحرية محاولة تهريب أسلحة إلى قطاع #غزة من المنطقة البحرية شمال #سيناء.

منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوها محاربي سلاح البحرية.#فيديو pic.twitter.com/MGtgqAaoFe — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وتابع "منظومة السيطرة البحرية رصدت القارب المشتبه في التهريب، ووجهت نحوه محاربي سلاح البحرية، وبعد مطاردة، تم توقيف القارب ونقل الناشطين الإرهابيين اللذين كانا على متنه للتحقيق من جانب قوات الأمن".

بعد المطاردة، تم توقيف القارب ونقل الناشطيْن الإرهابيّيْن اللّذين تواجدا على متنه لتحقيق لدى قوات الأمن. وقد تبيّن من التحقيق معهما أنّ الأسلحة كانت مُعدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري التابعة لمنظمة #حماس الإرهابية.#فيديو pic.twitter.com/qd0JByqGm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وأضاف "أظهرت التحقيقات أن الأسلحة كانت معدّة لاستخدام قوات الكوماندوز البحري التابعة لمنظمة حماس الإرهابية".

وأتم أدرعي "عمليات الإحباط من هذا النوع تساعد في منع استمرار تسليح منظمة حماس في قطاع غزة. سلاح البحرية يعمل على مراقبة العمليات الإرهابية والتهريب وإحباطها في مراحل متقدمة لمنع تعظم قوة الجهات الإرهابية في القطاع".