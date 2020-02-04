السودان... اجتماعات مهمة لبحث لقاء البرهان ونتنياهو

يعقد مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء في السودان اجتماعين، اليوم الثلاثاء، لبحث لقاء رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نيتناهو في مدينة عنتبي الأوغندية أمس.

الخرطوم- سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" اليوم: "يعقد أعضاء مجلس السيادة الانتقالي السوداني اليوم الثلاثاء اجتماعا بخصوص لقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نيتناهو بمدينة عنتبي الأوغندية يوم أمس".

وأضاف المصدر: "يعقد أعضاء مجلس الوزراء السوداني اجتماعا اليوم الثلاثاء يتناول ضمن موضوعاته لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نيتناهو بمدينة عنتبي الأوغندية يوم أمس".

وتابع المصدر أيضا: "يعقد تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية اجتماعا اليوم الثلاثاء، لتناول لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس تصريف الحكومة الإسرائيلية بنيامين نيتناهو الذي عقد بمدنية عنتبي الأوغندية أمس الاثنين".

وكان وزير الثقافة والإعلام السوداني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، قد أعلن، أمس الاثنين، إنه لم يتم التشاور وإخطار مجلس الوزراء بشأن لقاء رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في "عنتبي.

وأضاف صالح: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا".

وتابع: "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه التقى برئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقال نتنياهو: "اتفاقنا على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين".