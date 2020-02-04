تسجيل
10:22 GMT04 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    العالم العربي

    هل تذكرون "السد المنيع" الذي أعلنت الجزائر تطبيقه لأول مرة في العالم... أين هو؟

    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002041044426674-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9/

    في  أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في الجزائر، أنها تجهّز منظومةً جديدة تمنع تزوير الانتخابات الرئاسية.

    وقالت السلطة على لسان رئيسها محمد شرفي حينها، إن هذه المنظومة "ستكون الأولى من نوعها في العالم"، إذ تعتمد على "وسيلة جديدة لم تستخدم سابقا في الجزائر أو غيرها في العالم، وستكون بمثابة سد منيع ضد التزوير".

    وانتهت الانتخابات بفوز الرئيس عبد المجيد تبون، دون أن تعلن السلطة عن المنظومة أو تلك الوسيلة غير المسبوقة، غير أن المتحدث باسم السلطة، علي ذراع، أوضح مزيدا من التفاصيل عنها.

    ذراع أكد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الآليات التي استخدمتها الجزائر في العملية الانتخابية الأخيرة، طُبقت للمرة الأولى منذ استقلال البلاد، وحالت دون وقوع أي عمليات تزوير، ولكنه قال إنها للمرة الأولى في الجزائر وليس العالم.

    انتخابات الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    السلطة الوطنية: نسبة التصويت في الانتخابات الجزائرية بلغت41%

    آليات وأدوات جديدة

    وأوضح أن الآليات شملت أكثر من جهة عملت بالتوازي على نجاح التجربة. الأولى هي الآلية القانونية، والتي بموجبها فُرض القانون بشكل حازم على جميع المراحل.

    أما الثانية فهي الرقابة الشعبية على الانتخابات والتي طبقت للمرة الأولى أيضا، من خلال اللجان الشعبية والبلدية، التي زودت بالآليات الإلكترونية لتسجيل أسماء الناخبين عبر الإعلام الآلي، وبذلك يمكن منع أي عملية تكرار استمارات الناخبين.

    وأضاف أنه خلال عمليات الفرز تُحوَّل جميع النتائج إلى السلطة المستقلة من الصناديق بفروع البلديات بكل الأماكن إلى العاصمة، وتُسجَّل كافة المحاضر بشكل آلي لحظي.

    ولفت إلى أنه جرى اختيار عناصر بشرية غير منتمية للأحزاب أو أي مرشح، وهو ما ساهم في تسهيل كل الإجراءات، وأن ما يقرب من 700 ألف أشرفوا على العملية الانتخابية وجميعهم لا ينتمون لأية أحزاب، مشيرا إلى أن الرقابة الشعبية سمحت لكل مرشح أن يكون لديه مراقب في كل لجنة لمراقبة عمليات الفرز.

    مدى نجاح العملية

    وشدد المتحدث باسم السلطة، أنه ولأول مرة منذ الاستقلال نجحت الآلية ولم يحدث أي تزوير في أي لجنة أو منطقة، وأن العمليات التي حدثت كانت محاولات تأثير على الأشخاص قبل تصويتهم فقط.

    وأشار إلى أن هذه الآلية ليست مستحدثة عن تجارب العالم، إلا أنها طبقت للمرة الأولى في الجزائر خاصة أن السلطة الوطنية للانتخابات تشكلت للمرة الأولى في الجزائر، وهي مستقلة عن كافة الجهات الحكومية أو الوزارات في الجزائر.

    رقابة إلكترونية وإشراف قضائي

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر...عضو"المستقلة للانتخابات": هناك تخوفات من محاولات عرقلة الانتخابات

    في ذات الإطار قال النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الآلية الأولى كانت صارمة وجيدة، حيث جرى تسجيل الناخب إلكترونيا في مقر بالبلدية، وعبر التأكد من هويته والرقم القومي، ومن ثم تسجيله على الموقع الإلكتروني.

    وأضاف في تصريحات إلى "سبوتنيك"، أن التسجيل الإلكتروني منع تسجيل الناخب استمارة ترشح لأكثر من مرشح واحد،  من خلال اكتشاف تلك العمليات من خلال الموقع المسجل عليه بيانات الناخب، وفي حال تقديم الناخب لأكثر من استمارة لأكثر من مترشح يلغى الصوت.

    وتابع أن كل اللجان القضائية أشرفت على مكاتب الاقتراع بشكل كامل، حيث تشرف على عمليات الفرز وتسلم المحضر في ذات الوقت دون الرجوع للإدارة أو أي جهة، وترسل للمركز الرئيسي  بالسلطة المستقلة للانتخابات.

    بحسب ابن زعيم، لم يكن هناك أي عقوبات على التصويت لأكثر من مترشح، أو تقديم استمارة تزكية لأكثر من مترشح قبل إجراء الانتخابات.

    وأكد ابن زعيم، أن النقطة الأهم في العملية الانتخابية الآن، أن السلطة المستقلة ليس لها أي علاقة بأي سلطة في الدولة، وهو ما يساهم في نزاهتها، على عكس المرات السابقة التي كانت تشرف فيها الجهات التابعة للدولة على الانتخابات.

    وشدد على أن أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات أدوا القسم أمام القاضي على عدم التزوير أو القيام بأي شيء مخالف.

    لا شواهد على التزوير

    من ناحيته قال النائب قريشي عبد الكريم عضو مجلس الأمة الجزائري، إن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الماضية، لم يتحدثوا عن أي عمليات تزوير، وأنه لم يبدِ أيٌّ منهم أيَّ اعتراضٍ على النتائج.

    مظاهرات الجزائر
    © AFP 2019 / RYAD KRAMDI
    لأول مرة في العالم... الجزائر تبتكر وسيلة جديدة تمنع تزوير الانتخابات الرئاسية

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الهيئة المستقلة للانتخابات لم تتلق أي شكاوى بشأن عمليات التزوير، وأنه لو كانت هناك أي عمليات تزوير كان الأقدر بالحديث عنه المتنافسون في الانتخابات.

    وتابع أنه لا يمكن الحديث عن أن الآليات التي طبقت في الجزائر هي فريدة من نوعها، إلا أن المترشحين وقعوا على ميثاق شرف بعدم التجريح واتباع الأطر الأخلاقية في المنافسة.

    تبون رئيسًا للبلاد

    وفي السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن المجلس الدستوري الجزائري رسمياً فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة الجزائرية، بنسبة 58.15 بالمئة، خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، في أجواء غير عادية، تميزها حراكٌ شعبي ما زال يشارك فيه مئات الآلاف من المواطنين في مختلف الولايات.

    انظر أيضا:

    بسبب كورونا الجديد... الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها إلى الصين
    "حق الشوفة" و"حنة الحباب"... طقوس زفاف "المربوحة" لبيت زوجها في الجزائر
    وضع مدير طيران الجزائر في الحجر الصحي لـ14 يوما
    الكلمات الدلالية:
    عبد المجيد تبون, الجزائر, الانتخابات الجزائرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المارة على ضفة قلعة بطرس وبولس في مدينة سان بطرسبورغ
    "البندقية الروسية"...جمال سان بطرسبورغ الراقي
    الجزائر تريد إشراك القبائل الليبية في الحوار الليبي
    هل تشارك القبائل الليبية في الحوار الوطني؟
    إنفوجراف.. من هو رئيس الوزراء العراقي الجديد؟
    رئيس الوزراء العراقي الجديد في سطور
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك